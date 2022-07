Gari encontra carteira com R$ 940 no lixo e procura dono; entenda

Da Redação

A carteira encontrada no lixo de Florianópolis continha R$ 940 e documentos de homem iraniano

Um gari que fazia a coleta na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, encontrou uma carteira com R$ 940 no lixo, nesta última semana. Marcos da Silva percebeu que os pertences, incluindo também documentos, estavam em nome de um homem iraniano chamado Amir Farokhdad.

Marcos se prontificou a procurar o empresário nas redes sociais e, apesar de o proprietário não estar mais no Brasil quando foi localizado, a carteira com todos os pertences foram entregues a um amigo do turista.

No dia 20 de junho, Marcos achou Amir um uma rede social e enviou mensagens em português e persa, com auxílio de um tradutor online. O turista agradeceu e indicou um amigo da capital para receber a entrega. O gari foi de moto até o Bairro Tapera, no Sul da Ilha, levar os pertences. A história foi divulgada pela prefeitura nesta quarta-feira (29).

"Na hora que caiu do contentor, parecia que [a carteira] estava dizendo: 'Estou aqui'. Nesse dia, eu estava precisando de dinheiro, não tinha R$ 1 no bolso, mas não ia ser com esse dinheiro que eu ia resolver as coisas", disse.



Marcos mora em Palhoça, na Grande Florianópolis, e tem uma filha de 2 meses. "Eu devolvi porque tinha dono e tenho esse pensamento que, o que não é meu, não faz bem pra mim", comentou.

Segundo ele, o turista estava procurando pelo objeto há uma semana, sem imaginar onde poderia ter deixado. O iraniano contou ao gari que provavelmente deixou a carteira cair no momento em que conversava com um amigo e despejava o lixo no contentor.

O profissional afirma que os dois trocaram números de telefone e que o turista insiste em conhecê-lo, quando voltar ao Brasil.





