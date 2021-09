Da Redação

Garçom encontra bolsa com R$ 240 mil e devolve ao dono

Já pensou se deparar com uma mochila com R$ 240 mil? Foi o que aconteceu com o garçom Antônio Noberto dos Santos, de 35 anos, morador do município de Estância, Litoral Sul de Sergipe. A quantia poderia mudar a vida de Antônio, mas atitude dele, foi a de procurar pelo dono do dinheiro, assim que encontrou a bolsa.

O valor é cerca de 240 vezes maior do que o salário do garçom, que mora na cidade com mãe, irmão, cunhada e sobrinho.

“A primeira coisa no mundo que aprendi é que tem que ser honesto. O valor não era meu, era dele”, disse.

Antônio Alberto tem 10 anos de experiência na área e afirmou que nunca havia se deparado com uma situação similar, mas a profissão o impulsionou a fazer o bem. “Sempre temos que prestar o melhor ao próximo”, disse.

Segundo o garçom, a bolsa foi deixada na mesa após o cliente almoçar, com mais duas pessoas nesta quinta-feira (23). Além do dinheiro, também havia cartões e uma Carteira Nacional de Habilitação. A busca pelo proprietário começou assim que o material foi encontrado.

Com um dos cartões, o dono da churrascaria, Hugo Marcel, buscou ajuda em uma agência bancária da cidade, onde conseguiu o contato com o cliente, que é dono de uma distribuidora de bebidas em Aracaju.

O homem já estava a caminho da cidade de Lauro de Freiras, na Bahia. Ao regressar, recebeu todos os itens de volta e, como gratificação, deu uma quantia ao garçom, que não revelou o valor. “Foi uma boa gorjeta”, disse.

Com informações: G1