Ganhador da Mega-Sena retira prêmio de R$61 milhões

O sorteio aconteceu no sábado

O misterioso novo milionário da cidade de Pedro Leopoldo ganhador da Mega-Sena sorteada no sábado (29/04) já retirou a bolada. O prêmio foi de mais de R$ 61 milhões e, de acordo com a Caixa Econômica Federal, o processo de resgate do dinheiro foi iniciado nas agências do banco nesta quarta-feira (3).

Uma aposta simples na cidade de Pedro Leopoldo, Região Metropolitana de Belo Horizonte, acertou, sozinha, as seis dezenas do concurso 2587 da Mega-Sena, realizado neste sábado (29/4). O prêmio é de mais de R$ 61 milhões ou, R$ 61.056.497,58 exatamente. Com informações, site Estado de Minas.

Sorte grande

Segundo a Sociedade Brasileira de Matemática, a chance de uma única aposta ganhar na Mega-Sena é de uma em 50.063.860. Não é atoa que o sortudo levantou suspeitas e dúvidas em Pedro Leopoldo. No domingo (30/04), as redes sociais dos moradores amanheceram cheias de teorias sobre quem seria o novo milionário da cidade.

