Ganhador da Mega-Sena é preso por dever R$ 160 mil em pensão

Um ganhador da Mega-Sena foi preso por dever aproximadamente R$ 160 mil em pensão alimentícia na última segunda-feira (22), em Tangará, Santa Catarina.

De acordo com a informação do Poder Judiciário, o homem precisará pagar a quantia que deve com juros e correção monetária.

Ainda conforme a Justiça, a prisão é de 60 dias em regime fechado, separado dos demais presos. Ele poderá sair antes, caso pague o que deve. Se após o prazo de 60 dias a dívida continuar, a decisão judicial será reavaliada.

O homem ganhou na Mega-Sena em 2001. O valor sorteado foi de R$ 27 milhões. No entanto, o vencedor disputou o prêmio com outro na Justiça. Após seis anos, eles chegaram a um acordo e dividiram a quantia.