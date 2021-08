Da Redação

Gamer é investigado por estupro de 9 crianças, diz polícia

O gamer Raulino de Oliveira Maciel, foi indiciado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro pelo estupro de duas crianças com residência no estado.

Além das duas vítimas, Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima, em parceria com policiais de outros estados, chegaram a denúncias associadas a outros sete menores: três deles da Paraíba, outros três de São Paulo e um de Santa Catarina.

A Polícia Civil remeteu nesta quarta-feira (18) ao Ministério Público o relatório da investigação que recomenda a prisão preventiva do acusado "por entender que ele representa um risco à sociedade”.

O homem foi preso no último dia 27 de julho em sua residência no estado de Santa Catarina pelo estupro das duas crianças.

Informações do site Metrópoles.