Galo 'Dom Juan' de SC viraliza com estampa natural de coração na plumagem





Um vídeo publicado nas redes sociais transformou o galo Dom Juan, da raça Sebright, no mais novo fenômeno da internet. Morador do Recanto dos Sonhos, localizado no interior de Xaxim, no Oeste de Santa Catarina, o animal viralizou após sua tutora mostrar um detalhe anatômico incomum: as penas do corpo dele formam desenhos naturais que lembram perfeitamente pequenos corações espalhados pela plumagem.

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O registro foi feito de maneira despretensiosa pela dona da propriedade, Marciane Belini Puton, que descobriu a característica por acaso no dia a dia do sítio. A publicação rapidamente ganhou repercussão nacional, gerando uma onda de comentários bem-humorados e carinhosos de internautas que o batizaram informalmente de “galinho do amor”. Entre as mensagens deixadas no vídeo, usuários brincaram: "Com certeza o Galo mais lindo que já vi na vida". Outra foi ainda mais criativa afirmando que o animal seria "Perfeito para presentear alguém no dia dos namorados". Mais uma internauta comentou "As galinhas devem ficar todas atrás dele😂😂".

Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Além do sucesso digital, o animal também já deixou descendentes na propriedade e é pai de oito filhotes. Segundo Marciane, a expectativa da família agora é acompanhar o desenvolvimento das novas gerações para verificar se a característica genética vai se repetir, uma vez que dois ou três filhotes começaram a apresentar alterações semelhantes na plumagem durante a transição das penas, enquanto os demais nasceram comuns devido ao cruzamento com uma galinha garnizé simples.

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