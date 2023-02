Galho de árvore despenca sobre motociclista e provoca lesão na coluna

Da Redação

A fatalidade foi registrada por volta das 07h45, em Campos do Jordão

Câmeras de segurança flagram o momento em que um galho de uma árvore causou um acidente na manhã do último domingo (12). Um grande galho se desprendeu da árvore e, ao cair, atingiu um motociclista que passava em baixo.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Campos do Jordão, São Paulo, onde aconteceu o acidente, a fatalidade foi registrada por volta das 07h45, na Rua Capitão Tashaburu Yamaguchi, no bairro Vila Albertina.

Depois de ser atingido pelo galho, o homem caiu da motocicleta e teve uma lesão na coluna. Diversos motoristas que passavam pelo local e testemunharam o ocorrido, pararam para ajudar o homem. Veja vídeo abaixo.

O condutor da moto foi socorrido pelos bombeiros e levado para o pronto-socorro de Campos do Jordão. Não há novas informações sobre o estado de saúde da vítima.

Vídeo por: tnonline





Fonte: Informações do g1.



