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Gaeco de SC faz 'maior operação da história' com 151 prisões para frear PCC na 'Coluna Sul'

Escrito por Felipe de Paula (via Agência Estado)
Publicado em 01.07.2026, 17:22:00 Editado em 01.07.2026, 17:30:27
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Promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério Público de Santa Catarina deflagraram nesta quarta, 1º, a Operação Coluna Sul, a "maior da história", para conter a expansão do PCC na região. A força-tarefa mobilizou um contingente de 650 agentes para cumprir 320 ordens judiciais contra suspeitos de integrar a facção e seus tentáculos em seis estados. A ação ocorreu simultaneamente em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais.

Ao todo, a Justiça expediu 151 mandados de prisão temporária e 169 de busca e apreensão, contra suspeitos de encabeçarem a expansão do tráfico de drogas.

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No Paraná, a operação começou sob confronto armado logo no início da abordagem. Ao perceberem a chegada das equipes, faccionados munidos de pistolas equipadas com seletor de rajada abriram fogo contra os agentes.

O Batalhão de Polícia de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (RONE), que apoiou o Gaeco do Paraná, reagiu e houve troca de tiros ainda nos primeiros momentos da ação. Um suspeito morreu no confronto.

O nome Coluna Sul foi adotado por ser a designação utilizada pelo próprio PCC para o conjunto formado por Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, área considerada estratégica para a expansão e o controle da facção nas regiões Sul e Centro-Oeste do país.

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A ação desta quarta é um desdobramento das investigações iniciadas na Operação Maserati. Segundo as apurações, os investigados estariam envolvidos em múltiplos crimes, incluindo organização criminosa, tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, homicídios e porte ilegal de armas.

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OPERAÇÃO COLUNA SUL/GAECO/MP/PCC/CONTENÇÃO/EXPANSÃO
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