Gabriel Moraes relata como se tornou day trader de sucesso

Ter que escolher uma profissão para o resto da vida, fazer faculdade pode ser a dúvida de muitos muitos jovens por aí. Qualquer jovem sonha em ganhar milhões e ajudar a família ou até mesmo possuir sua independência financeira.

Gabriel Moraes tem 22 anos, é natural do interior do Rio de Janeiro, uma cidade chamada Rio Bonito com apenas 60.573 mil habitantes. Movido pelo empenho e pela força de vontade, ele trabalha nos dias atuais como Day Trade e tira por mês 300 mil reais.

O número de traders vem crescendo desde 2017, mas poucos conseguem ter paciência para entender esse mercado financeiro. Segundo Gabriel, sua trajetória como trade passou a dar certo quando ele entendeu que precisava se dedicar aos estudos primeiro, antes de começar a operar.

O jovem começou a investir nesse mercado em busca da sua independência financeira. Gabriel trabalhava de tudo um pouco, como design, modelo, filmmaker e até babeiro. Sua renda era muito estável e Gabriel Moraes sonhava em mudar a sua vida e a do seu pai e quando conheceu o mercado financeiro nas redes sociais, se jogou sem conhecimento nenhum e por isso quebrou várias bancas.

Gabriel Moraes conta que antes de lucrar ele estava nesse mercado havia três anos, é mesmo quebrando várias bancas, isso não o desanimou. Em período de pandemia, seus freelancers diminuíram e o jovem apostou tudo que tinha no mercado financeiro, Gabriel vendeu tudo o que tinha, apostou em conhecimento e resolveu operar levando esse mercado como a sua primeira opção de ganhar dinheiro. Seis meses depois, o jovem finalmente viu todo o seu esforço dando retorno.

Atualmente, Gabriel Moraes possui quase cem mil seguidores nas suas redes sociais (@gabrielmx35) e por lá divide o seu dia a dia e também divulga suas mentorias para quem deseja se aprofundar nesse mercado financeiro.

Após três meses de muito estudo e dedicação, o menino do interior se mudou para a capital do Rio de Janeiro e hoje tem sua independência financeira. Como qualquer profissão, ele precisou se esforçar muito para chegar aonde está.

Gabriel Moraes explica que o mercado muda o tempo todo e precisa de muita dedicação “ nunca desistir, eu passei três anos da minha vida quebrando a banca. O meu conselho para quem quer investir nesse mercado é consistência”.