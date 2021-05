Gabigol bate recorde de gols de Pelé na Libertadores

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Há motivos de sobra para Gabigol comemorar: um gol, dois recordes quebrados num único dia. Na noite de ontem (11), a equipe do Flamengo enfrentou a equipe chilena do Unión La Calera e buscou um empate por 2x2 no final da partida.

Com gol de pênalti, o atacante rubro-negro se tornou o maior artilheiro da história do Flamengo na Libertadores, somando 17 gols pela equipe até então. Ao marcar, superou Zico, um dos maiores ídolos da história do time, que tinha 16.

Gabigol não parou por aí: somando um gol que fez ainda na época de Santos, totalizou 18, ultrapassando “simplesmente” o Rei Pelé, que balançou a rede 17 vezes na competição.

Em entrevista, o atacante comentou sobre o feito:

“Eu fico muito feliz e honrado em atingir números como esses, passar nomes que são históricos e sempre foram minhas referências. Não tenho nem palavra para descrever o que eu estou sentindo. Que eu possa seguir ajudando o Flamengo durante as partidas, e os gols e recordes sairão naturalmente. Estou realmente muito realizado com tudo isso“.

Gabigol lidera a artilharia da Libertadores 2021, com seis gols marcados em quatro partidas. O Flamengo voltou ao Rio de Janeiro com mais um ponto na fase de grupos. Após o empate fora de casa, o clube deixou escapar a classificação antecipada para as oitavas de final. O Rubro-Negro, que tinha até então 100% de aproveitamento, chega a 10 pontos, enquanto o La Calera vai a 2.

Será que vale apostar em mais gols do atacante na competição?