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Fuvest e Vunesp mudam datas dos vestibulares após definição do Enem

Escrito por Geovanna Hora (via Agência Estado)
Publicado em 22.05.2026, 16:35:00 Editado em 22.05.2026, 16:42:20
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A Fuvest e a Vunesp anunciaram nesta sexta-feira, 22, a mudança nas datas dos vestibulares de 2027 da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Estadual Paulista (Unesp).

A alteração ocorreu após a confirmação das datas das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), previstas para os dias 8 e 15 de novembro.

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Inicialmente agendada para 15 de novembro, a prova da primeira fase da Fuvest foi antecipada para 1º de novembro. Já a segunda fase será aplicada em 6 e 7 de dezembro, em vez de 13 e 14 de dezembro.

A primeira fase do vestibular da Unesp passou de 1º para 22 de novembro, enquanto a segunda fase ocorrerá nos dias 13 e 14 de dezembro, em vez de 6 e 7 de dezembro.

"A definição conjunta das datas busca evitar sobreposições entre os principais processos seletivos do país e garantir melhores condições de organização para os candidatos e para as instituições responsáveis pelos vestibulares", afirmaram a Fuvest e a Vunesp em nota conjunta.

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"As demais informações relativas aos processos seletivos serão divulgadas oportunamente nos canais oficiais da Fuvest e da Vunesp", acrescentaram.

As inscrições para os vestibulares não foram alteradas. No caso da USP, o período vai de 17 de agosto a 9 de outubro, enquanto na Unesp será de 4 de setembro a 8 de outubro. Já as inscrições para o Enem começam na próxima segunda-feira, 25.

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