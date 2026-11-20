A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou nesta sexta-feira, 20, a lista de candidatos convocados para a 2ª fase do Vestibular 2027, juntamente com os locais de prova. A publicação estava prevista para a próxima segunda-feira, 23, e foi antecipada em três dias, segundo informou em seu site oficial.

O resultado individual pode ser consultado na Área do Candidato, com os dados de acesso cadastrados no momento da inscrição. Os locais de prova da 2ª fase estão disponíveis no site da Fuvest www.fuvest.br A Fundação recomenda que os candidatos verifiquem com atenção o endereço e a sala, pois o local da prova da próxima fase pode ser diferente daquele em que fizeram a primeira fase.

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As provas serão aplicadas na capital paulista e em mais 22 cidades do Estado de São Paulo, além da capital cearense, Fortaleza, novidade desta edição.

Foram convocados 31.682 candidatos, que disputarão 8.747 vagas na Universidade de São Paulo. A primeira fase, realizada em 1º de novembro, teve 106.169 inscritos. As notas de corte por carreira também estão disponíveis no site.

A segunda fase será aplicada nos dias 6 e 7 de dezembro, com questões discursivas e uma redação.

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No domingo, dia 6, os vestibulandos responderão a dez questões discursivas de Português, envolvendo interpretação de textos, gramática e literatura, além de produzir uma redação. Os candidatos poderão escolher entre dois formatos de redação: dissertativo-argumentativo ou narrativo. As duas propostas serão elaboradas a partir de uma mesma coletânea de textos.

Na segunda-feira, 7, os candidatos responderão a 12 questões discursivas sobre conteúdos de duas a quatro disciplinas específicas, de acordo com a carreira escolhida.

Para os cursos de Música, Artes Cênicas e Artes Visuais, as provas de competências específicas ocorrerão de 8 a 11 de dezembro. A primeira chamada para matrícula será divulgada em 26 de janeiro de 2027.

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Ao todo, são 8.147 vagas, sendo 4.888 na modalidade ampla concorrência; 2.053 para egressos de escolas públicas, e 1.206 para egressos de escolas públicas autodeclarados pretos, pardos ou indígenas.