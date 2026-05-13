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Futuro do alto padrão aponta para a simplicidade, mostra painel sobre tendências de consumo

Escrito por Carol Poleze (via Agência Estado)
Publicado em 13.05.2026, 14:14:00 Editado em 13.05.2026, 14:24:01
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Autenticidade, inclusão, sustentabilidade e, no fim, uma vida simples. São esses pilares que estão moldando o novo luxo no mundo e o mercado agora tem um desafio: suprir a crise interna dos consumidores, que não querem consumir o que já conhecem. O tema ocupou um dos palcos durante o painel O Manual Que Ninguém Te Conta Sobre o Mundo que vem, ocorrido no São Paulo Innovation Week, evento de inovação realizado pelo Estadão em parceria com a Base Eventos, no Pacaembu e na Faap, entre esta quarta-feira, 13, e sexta,15.

Mediado pela comunicadora Samara Checon, com a participação de Edu Santos, publicitário com atuação no mercado de luxo, e Deny Peres, jornalista especialista no mercado, o painel discutiu mudanças estruturais de comportamento.

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"O que difere do que estamos vivendo agora do mundo atual é que, antes, o consumo era definido por crises externas como guerra e economia. Hoje, pela primeira vez, estamos vivendo uma crise interna, por uma quebra que vem de dentro. As pessoas não querem mais consumir o mesmo. O luxo está ligado ao sentimento", explica Deny Peres.

Entre as formas de consumo, como moda, viagens e lifestyle, o mercado de luxo observa a tendência dos consumidores buscarem a simplicidade, como a moda circular e a vida no campo. "O novo luxo trouxe pessoas que querem viver melhor. Estamos vendo uma busca enorme de pessoas indo morar no interior, sair da cidade, ter conforto e qualidade de vida, assim como marcas vendendo chapéu de cowboy caríssimos e adotando esse lifestyle", comenta Edu Santos.

Outra dinâmica discutida durante o painel foi o mercado de bem-estar e como está atrelado ao novo luxo. "Esse mercado movimenta trilhões anualmente. Hoje, todo mundo quer cuidar da própria saúde, mas o mercado se perdeu em um ponto. A gente já não sabe o que realmente faz bem e o que só existe para 'performar'. Tá na hora das empresas entenderem que precisam simplificar a vida, não criar novas obrigações e metas inatingíveis", diz Peres.

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Para Edu Santos, o Brasil se destaca no bem-estar por ser o perfil do brasileiro, o que pode favorecer o mercado de luxo também. "O wellness é uma carta muito brasileira, reflete na beleza, de cirurgia plástica, de tratamento, da maquiagem", diz.

Outro ponto importante da discussão foi a infraestrutura do País para receber esse mercado. "O Brasil ainda é muito visto como algo exótico, com a moda e os produtos brasileiros. A gente tem um potencial gigantesco, mas toda a parte de infraestrutura ainda é frágil, sem apoio nas exportações, economia sofrendo altos e baixos, como as nossas marcas vão competir com as outras que já estão nessa história há muito tempo no mundo?"

O São Paulo Innovation Week, maior festival global de tecnologia e inovação, é realizado pelo Estadão em parceria com a Base Eventos, no Pacaembu e na Faap, entre esta quarta-feira, 13, e sexta,15. Entre os mais de 2 mil palestrantes convidados para os três dias do evento, estão especialistas brasileiros e estrangeiros em áreas como ciência, saúde, educação, agronegócio, finanças, mobilidade, geopolítica, esportes, sustentabilidade, arte, música e filosofia, entre muitas outras.

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