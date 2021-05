Furto de pássaro por estar ligado a sumiço de meninos

Continua após publicidade

O desaparecimento dos três meninos de Belford Roxo (RJ), em dezembro do ano passado, pode estar ligado ao suposto roubo de um pássaro, informou a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) nesta sexta-feira (21).

A informação foi divulgada pelo delegado Uriel Alcântara, titular da Delegacia de Homicídios de Belford Roxo, em coletiva de imprensa. Durante a manhã, agentes realizaram operação contra criminosos que comandam uma espécie de “tribunal do tráfico”, no Complexo do Castelar.

De acordo com o delegado, Lucas Matheus, de 8 anos, Alexandre da Silva, 11, e Fernando Henrique, 11, teriam roubado um pássaro de um dos traficantes da região.

A ação desta sexta-feira resultou na prisão de 16 pessoas. Os integrantes da facção criminosa comandam o tráfico de drogas na região e são responsáveis por roubos de veículos e cargas. Os investigados também são acusados de envolvimento no sumiço das crianças.

Tortura

Em nota, a Polícia Civil disse que os traficantes presos na ação também são suspeitos de torturar um morador da região para despistar as investigações sobre o sumiço das crianças de Belford Roxo.

Os criminosos acusaram falsamente o morador pelo desaparecimento dos meninos e o mutilaram. O homem, a companheira e os quatro filhos do casal, menores de idade, precisaram fugir da região.

Relembre o caso

Lucas Matheus, Alexandre e Fernando sumiram no dia 27 de dezembro, em Belford Roxo, após saírem de casa para brincar em um campo de futebol. O caso já foi registrado na delegacia e a Polícia Civil apura o desaparecimento.

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) trabalha com a hipótese de que traficantes da região tenham envolvimento com o desaparecimento dos meninos e investiga o caso.