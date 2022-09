Furacão Ian se aproxima dos EUA com ventos de até 220 km/h

Da Redação

A tormenta causou a morte de duas pessoas em Cuba

As autoridades dos Estados Unidos divulgaram um alerta sobre um furacão que se aproxima da região Sul do país. Trata-se do furacão Ian, que passou por Cuba, na América Central, e causou diversos estragos.

Segundo as informações do Centro Nacional de Furacões (NHC), o fenômeno ganhou força e foi elevado à categoria 4 nesta quarta-feira (28).

Ainda conforme o departamento, o furacão estava localizado a aproximadamente 125 quilômetros a oeste de Naples, na Flórida, com ventos de até 220 quilômetros por hora.

Powerful storm surge southern tip Pine Island FL eye wall Hurricane Ian @accuweather @ChrisFLTornado pic.twitter.com/Osn1u5kpa4 — Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerAccu) September 28, 2022

Destruição em Cuba



Além dos inúmeros prejuízos, o furacão causou a morte de duas pessoas em Cuba. A ilha toda ficou sem energia por conta da tormenta, mas a região mais afetada foi o oeste, onde foram registrados fortes ventos e inundações.

Nesta quarta-feira, tempestades ainda são registras em Cuba, mesmo com o fenômeno se afastando em direção aos Estados Unidos.

