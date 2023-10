Funkeiro é preso por associação para o tráfico antes de show no RJ

Em uma ação conjunta, as polícias do Ceará e do Rio de Janeiro prenderam na noite desta sexta-feira (20) o funkeiro José André Ferreira Costa Júnior, o MC PQD. O cantor tinha em aberto um mandado de prisão expedido pela Justiça cearense por associação para o tráfico.

Segundo as autoridades do Ceará, MC PQD pertence ao Comando Vermelho (CV), a maior facção criminosa do Rio de Janeiro, que tem ramificações no Nordeste. O cantor foi preso na Avenida Brasil, na altura da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

“Ele promovia a organização criminosa de origem carioca e com atuação no Ceará. A prisão ocorreu quando ele se dirigia a um show em um baile funk”, disse o delegado titular da Draco-CE, Alisson Gomes.

A ação foi uma parceria da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil do Rio de Janeiro com a Diretoria de Operações Integradas e Inteligêcia (Diopi), do Ministério da Justiça. A investigação foi conduzida pela Delegacia de Combate ao Crime Organizado (Draco-CE), que contou com o apoio da Draco do Rio de Janeiro e da Polinter.

Apologia nas redes

MC PQD somava cerca de 650 mil seguidores nas redes sociais até este sábado (21). Um relatório da Draco cearense afirma haver “conteúdo criminoso relevante” no que as páginas do funkeiro postam. “MC PQD, também chamado de ‘malandrex’, ‘paizão’ e ‘relíkia’, posta fotos suas e de seus parceiros municiados com armas longas e com colete à prova de balas”, escreveu a Draco.

“Percebe-se, nos comentários de suas postagens, que sua imagem está frequentemente vinculada a símbolos associados ao CV, tais como bandeiras vermelhas, trem, o gesto formado com os dedos indicador e médio, o número ‘02’ e o termo ‘trem bala’, elementos simbólicos do Comando Vermelho, especialmente difundidos no Rio de Janeiro”, descreveu.

Algumas das músicas de PQD citam a “Tropa do Mantém”, um grupo armado, de acordo com a polícia cearense, “conhecido pelo enfrentamento às polícias e a rivais de outros grupos criminosos”.

“Não é segredo que o Comando tá dominando a cidade. Cada tiro com precisão. Bala tem direção, e o que tem pra verme também tem pra alemão. Pode avisar que a bala vai comer. A qualquer hora, qualquer lugar e qualquer missão”, canta em uma de suas músicas.

“No site SoundCloud, onde o cantor possui uma conta verificada, MC PQD publicou um “medley” em homenagem aos integrantes do CV no Ceará”, acrescentou a Draco daquele estado.

“O teor de suas publicações (repletas de ostentação financeira e bélica), além de estimular a prática de crimes, reforça a ideologia presente nas facções criminosas ao propagar o respeito e obediência às lideranças, enfrentamento aos grupos rivais, confronto com as polícias, atuação criminosa rotineira, punição aos delatores e guerra por conquista de





