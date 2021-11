Fundo patrimonial permitirá que USP receba doações

Da Redação

A Universidade de São Paulo (USP) lançou nesta semana o seu fundo patrimonial e se prepara para, até o fim do ano, começar a receber doações. Hoje, já é possível doar para projetos específicos da USP e, com o fundo patrimonial, a ideia é que parte das doações entrem em uma poupança duradoura.

Comuns nos Estados Unidos, os fundos patrimoniais, ou endowments, investem dinheiro doado no mercado, e a universidade só usa os rendimentos para ações como melhorar laboratórios, apoio à pesquisa e bolsas. A ideia é que o fundo seja perene: quanto maior o bolo de doações, maiores os rendimentos e mais projetos são apoiados.

O fundo patrimonial da USP receberá doações de qualquer valor. Podem participar não só empresários e ex-alunos, mas qualquer interessado em contribuir. Quem doar pode escolher o modelo: para aplicação imediata em ações específicas ou a poupança de rendimentos, com aplicação posterior.

Unidades da USP já criaram seus fundos há mais tempo. O mais antigo é o Amigos da Poli, que, neste ano, chegou à marca de R$ 36 milhões. O fundo já aplicou R$ 1 milhão em projetos dos alunos de engenharia.

Será possível contribuir por meio de uma página na internet, com pagamento em boleto ou cartão de crédito. Novos endowments e até antigos fundos ligados às universidades têm diversificado as formas de pagamento para atrair doadores. Na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), por exemplo, é possível doar com PIX. Outras instituições criam planos mensais.

