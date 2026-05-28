Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
CHOCANTE

Fundo de caixão quebra e cadáver cai no chão em cerimônia de enterro; veja vídeo

O incidente ocorreu logo após o caixão ser retirado do carro funerário

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.05.2026, 16:16:01 Editado em 28.05.2026, 16:15:56
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Fundo de caixão quebra e cadáver cai no chão em cerimônia de enterro; veja vídeo
Autor Foto: Reprodução

Uma cerimônia de sepultamento na Guiana terminou em um episódio inesperado e constrangedor no último domingo (24). Durante o transporte do caixão até o local do enterro, a estrutura do ataúde cedeu e o corpo caiu no chão diante de familiares e amigos que acompanhavam o funeral. (Vídeo abaixo)

📰 LEIA MAIS: Homem morto por choque elétrico tentava furtar fios em Apucarana, diz delegado

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A cena foi registrada em vídeo e rapidamente repercutiu nas redes sociais. Nas imagens, é possível ouvir o desespero de pessoas presentes no momento do acidente. “Meu Deus! Por que isso aconteceu?”, grita uma testemunha enquanto os carregadores tentam controlar a situação.

O incidente ocorreu logo após o caixão ser retirado do carro funerário. Enquanto seis homens faziam o transporte, o fundo da estrutura se rompeu inesperadamente. Quatro deles agiram rapidamente para reposicionar o corpo e improvisar um reparo no ataúde, permitindo que a cerimônia prosseguisse.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O caso gerou ampla repercussão entre internautas. Muitos demonstraram indignação com a qualidade do caixão utilizado, enquanto outros se surpreenderam com a situação inusitada. “Em mais de 50 anos vivendo na Guiana, nunca vi um caixão se desfazer dessa forma”, comentou um usuário nas redes sociais.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o motivo que levou o fundo do caixão a ceder durante o funeral.

Informações: Jornal Extra

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Caixão cerimônia de sepultamento funeral na Guiana incidente inusitado indignação dos internautas repercussão nas redes sociais
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV