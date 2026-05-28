Fundo de caixão quebra e cadáver cai no chão em cerimônia de enterro; veja vídeo

Uma cerimônia de sepultamento na Guiana terminou em um episódio inesperado e constrangedor no último domingo (24). Durante o transporte do caixão até o local do enterro, a estrutura do ataúde cedeu e o corpo caiu no chão diante de familiares e amigos que acompanhavam o funeral. (Vídeo abaixo)

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A cena foi registrada em vídeo e rapidamente repercutiu nas redes sociais. Nas imagens, é possível ouvir o desespero de pessoas presentes no momento do acidente. “Meu Deus! Por que isso aconteceu?”, grita uma testemunha enquanto os carregadores tentam controlar a situação.

O incidente ocorreu logo após o caixão ser retirado do carro funerário. Enquanto seis homens faziam o transporte, o fundo da estrutura se rompeu inesperadamente. Quatro deles agiram rapidamente para reposicionar o corpo e improvisar um reparo no ataúde, permitindo que a cerimônia prosseguisse.





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O caso gerou ampla repercussão entre internautas. Muitos demonstraram indignação com a qualidade do caixão utilizado, enquanto outros se surpreenderam com a situação inusitada. “Em mais de 50 anos vivendo na Guiana, nunca vi um caixão se desfazer dessa forma”, comentou um usuário nas redes sociais.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o motivo que levou o fundo do caixão a ceder durante o funeral.

Informações: Jornal Extra

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