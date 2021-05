Fundador do China In Box acorda depois de 2 anos em coma

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O fundador de redes China In Box e Gendai, Robison Shiba, repercutiu neste domingo, 16, após publicar uma foto em seu instagram. O empresário apareceu em um cadeira de rodas comemorando com a seguinte mensagem: Eu estou de volta!!

Shiba sofreu um acidente de moto em fevereiro de 2019. O empreendedor foi levado ao Hospital Israelita Albert-Einstein e ficou diversos meses em coma.

De acordo com a revista GQ, a família informou que Shiba saiu da internação em março deste ano. Desde então, o empreendedor está em casa e faz terapias com fonoaudióloga, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Também faz acompanhamento com um neurologista. Shiba ainda está sendo alimentado por sonda e começando a falar.

Uma foto similar foi postada na segunda-feira (18). Shiba legenda: “Passeio de hoje!”.

Estudante de odontologia, Shiba foi aprender inglês nos Estados Unidos quando tinha 20 anos de idade. Trabalhando como lavador de pratos ou entregador, estudou o mercado de delivery americano. A inspiração levou à fundação das redes China In Box e Gendai. Além dessas franqueadoras, Shiba também ficou conhecido por sua participação no reality show Shark Tank Brasil.

Com informações: Infomoney