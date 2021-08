Fundação Abrinq lança ebook gratuito na Semana Mundial do Aleitamento Materno

Da Redação

A Fundação Abrinq disponibiliza um ebook gratuito com todas as dicas e orientações importantes para gestantes, puérperas e rede de apoio sobre amamentação. A partir deste domingo, 1º, a instituição, que atua na defesa de direitos de crianças e adolescentes no País, divulga a Semana Mundial de Aleitamento Materno.

O tema deste ano é: "Proteger a Amamentação: Uma responsabilidade de Todos". Desde 2012, a Fundação Abrinq promove essa campanha global que visa conscientizar e estimular ações relacionadas ao aleitamento materno.

São inúmeros benefícios para a mãe e o bebê, além de ser um elemento fundamental ao desenvolvimento e o vínculo entre os dois. O leite materno contém todos os nutrientes necessários para o bebê e protege a criança contra diarreias, infecções respiratórias e alergias, melhorando a resposta à vacinação e diminuindo as chances de mortalidade infantil. Para a mãe, o processo de amamentar reduz o risco de câncer de mama e do colo do útero.

A Fundação Abrinq alerta ainda sobre o impacto negativo das práticas alimentares inadequadas no desenvolvimento da criança, motivo pela qual as políticas destinadas a lactantes e aos bebês devem ser priorizadas na agenda pública. A nutrição correta e o acesso a alimentos seguros são componentes cruciais e universalmente reconhecidos como direito da criança para atingir os mais altos padrões de saúde.

Para sensibilizar, informar e orientar sobre o tema, foi criada uma nova versão do ebook "Aleitamento Materno: Um guia para toda família".

Há inclusive um capitulo focado na pandemia, já que a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) recomendam que mães portadoras da covid-19 mantenham o aleitamento materno.

Segundo o Observatório da Criança e do Adolescente, plataforma mantida pela Fundação Abrinq, a prevalência do aleitamento materno exclusivo em menores de até 6 meses foi de 54% no conjunto das capitais brasileiras e no Distrito Federal (dados de 2020).