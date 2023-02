Funcionários denunciam infestação de escorpiões em hospital, em BH

Da Redação

O funcionários de um hospital de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, denunciam que a unidade de saúde está sofrendo com uma infestação de escorpiões. Os animais peçonhentos foram flagrados na manhã dessa sexta-feira (3) no interior do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

As pessoas que trabalham na instituição relataram que os escorpiões começaram a surgir em outubro de 2022 no Setor de Nutrição Dietética (SND), na sala de estar dos médicos, nos banheiros e no vestiário geral do térreo. Inclusive, por conta da proliferação desses animais, um funcionário chegou a ser picado e precisou ser encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII, que é referência neste tipo de atendimento.

O problema já foi repassado à administração do hospital. Uma das primeiras medidas a serem tomadas foi a instalação de lacres nos ralos e placas com alerta. No entanto, os trabalhadores alegaram que esses procedimentos não fizeram com que os animais desaparecessem, ou seja, a situação não foi resolvida.

Apesar do alerta, a unidade de saúde continua funcionando normalmente.

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), responsável pelo hospital, disse que "mantém programa de controle de pragas permanente em todas as suas instalações, programa preventivo para controle do aparecimento de pragas e adota protocolo específico para tratar o problema que inclui além de vistorias quando da ocorrência de pragas, a orientação de seus públicos".

Com informações do G1.

