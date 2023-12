Funcionários da Enel forçam portão de casa e ameaçam moradores: 'Vão ficar sem luz'

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Karina Ferreira, especial para o Estadão (via Agência Estado)

Um grupo de funcionários terceirizados da Enel tentou derrubar o portão de uma casa em São Bernardo do Campo, na grande São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 20. Os vídeos que circulam nas redes sociais mostram integrantes do grupo de cerca de 10 homens forçando o portão de uma casa, enquanto outros pedem calma e fazem sinal para os colegas se afastarem. Muitos aparecem com o rosto encoberto. Procurada pelo

, a Enel enviou nota afirmando que o ocorrido é "inadmissível" e que solicitou o afastamento dos funcionários envolvidos. A nota completa está no final deste texto. Em um dos

vídeos

, é possível ouvir um dos homens ameaçar: "quem está filmando vai ficar sem luz". O

tentou contato com a empresa 3C Services, responsável pelos funcionários, mas não havia obtido um retorno até a publicação desta matéria.