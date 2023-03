Funcionário sequestra e espanca ex-chefe após ser demitido

Da Redação

O empresário conseguiu fugir e acionou a polícia local

Um funcionário, de 30 anos de idade, foi preso acusado de sequestrar e agredir o ex-chefe após ter sido demitido. Não conformado com a demissão, além da agressão, o trabalhador tentou extorquir dinheiro da vítima.

De acordo com o Mega Notícias, o empresário, de 44 anos, comunicou ao suspeito que ele não continuaria mais no cargo no último dia 10 de fevereiro. Após receber a notícia, o funcionário pediu que o ex-chefe o levasse para casa, pois precisava carregar uma moto serra pesada.

Durante o trajeto, o acusado começou a bater na vítima, assumiu o volante do carro e dirigiu por mais 500 quilômetros. O funcionário ainda pediu dinheiro ao empresário. Quando o ex-chefe ficou sozinho no veículo, conseguiu fugir e acionou a polícia.

As autoridades de Málaga, na Espanha, onde aconteceu o caso, prenderam o homem e encontraram com ele duas facas.

