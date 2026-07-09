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Funcionário público prestes a se aposentar morre em acidente de trabalho em SC

Jorge Utenski, de 61 anos, trabalhava na prefeitura há quase três décadas; município decretou luto oficial

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.07.2026, 12:02:57 Editado em 09.07.2026, 12:02:51
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Funcionário público prestes a se aposentar morre em acidente de trabalho em SC
Autor Jorge Utenski, de 61 anos - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um funcionário público da Prefeitura de Forquilhinha, no Sul de Santa Catarina, morreu em um acidente de trabalho na manhã desta quinta-feira (09), nas dependências de uma usina de asfalto. A vítima foi identificada como Jorge Utenski, de 61 anos. Ele atuava como servidor municipal há 27 anos e aguardava a finalização dos trâmites burocráticos para se aposentar.

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De acordo com as informações iniciais, o acidente ocorreu no momento em que Utenski verificava o nível da água do radiador de um caminhão. Ele acabou sendo esmagado por uma carregadeira que dava ré, cujo operador não teria visto o colega de trabalho. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado imediatamente e realizou manobras de reanimação, mas o óbito foi constatado ainda no local do acidente.

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Em nota oficial, a Prefeitura de Forquilhinha lamentou profundamente o ocorrido, prestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas, e anunciou que decretará luto oficial no município. A administração municipal também informou que as autoridades competentes já foram acionadas para investigar as causas da fatalidade e que os órgãos responsáveis já tiveram acesso às imagens do sistema de monitoramento da unidade para auxiliar na apuração dos fatos.

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Até o momento, as informações sobre o velório e o sepultamento do servidor não foram divulgadas.

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