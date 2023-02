Funcionário põe fogo e mata marido de uma colega de trabalho

Da Redação

Homem põe fogo e mata marido de colega de trabalho

Um funcionário de uma empresa colocou fogo e matou o marido de uma colega de trabalho após uma discussão por um suposto erro de R$ 150 no pagamento dele.

O rapaz, identificado como Celso, teria recebido esse valor a menos e foi tirar satisfações com uma funcionária do departamento de recursos humanos da empresa de peças para veículos onde trabalha, em Mauá, na Grande São Paulo. Os ânimos se acirraram, e ela contou sobre a briga para o marido dela, que por sua vez foi à empresa reclamar com Celso.

O funcionário, então, esperou um momento em que o marido da funcionária a deixava na porta da empresa, de carro, para atacá-lo. Logo após ela deixar o veículo, Celso se aproximou, jogou álcool sobre o marido dela e ateou fogo.

A vítima foi hospitalizada, mas acabou não resistindo.

Celso já é considerado procurado pela polícia de São Paulo. Funcionários da empresa relatam à polícia que o homem já tinha um comportamento considerado agressivo.

Com informações: R7



