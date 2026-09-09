Funcionário impede roubo a comércio batendo no ladrão com pedaço de pau em SC
Pedaço de madeira com a palavra "diálogo" escrita foi usado para conter a ação criminosa
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Um funcionário de 18 anos impediu um roubo em um estabelecimento comercial no bairro Guanabara, em Joinville (SC), no início de julho. A ação foi registrada por câmeras de segurança e repercutiu nos últimos dias após divulgação. Matheus Kauã Alves entrou em luta corporal com o assaltante e usou uma barra de madeira com a palavra "diálogo" escrita para conter a ação.
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As imagens mostram o homem anunciando o assalto e indo em direção ao caixa. Matheus pegou a barra de madeira e atacou o suspeito. Após a luta, o homem tentou fugir de bicicleta, deixando um chinelo no local. O funcionário registrou boletim de ocorrência e acionou a Polícia Militar (PM).
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Segundo Matheus, o suspeito já havia assaltado outra unidade da conveniência no bairro Anita Garibaldi. Ele foi preso uma semana após o crime.