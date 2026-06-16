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AFASTAMENTO

Funcionário de prefeitura é afastado após ser pego jogando Tigrinho no serviço

Ele teria usado o computador do trabalho para jogar, fazer apostas e acessar sites de comércio eletrônico

Escrito por Da Redação
Publicado em 16.06.2026, 23:20:27 Editado em 16.06.2026, 23:20:21
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Funcionário de prefeitura é afastado após ser pego jogando Tigrinho no serviço
Autor De acordo com a portaria de afastamento do servidor, a conduta investigada causou perturbação e desarmonia no ambiente de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde - Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Um servidor da Secretaria Municipal de Saúde de Jaciara (MT), a 144 quilômetros de Cuiabá, foi afastado das funções após abertura de inquérito administrativo que apura acesso frequente ao "jogo do tigrinho" e outros sites de apostas online durante o horário de trabalho. O afastamento foi oficializado por portaria publicada em março deste ano.

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O servidor ocupa o cargo de Agente de Fiscalização Sanitária. Uma análise técnica realizada pela prefeitura apontou indícios de uso inadequado de computador da secretaria. Entre os registros identificados estão acessos frequentes a plataformas de apostas online, sites de comércio eletrônico e outros conteúdos incompatíveis com as atividades desempenhadas.

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De acordo com a portaria, a conduta investigada causou perturbação e desarmonia no ambiente de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde. Ele também é alvo de outro procedimento administrativo instaurado em julho de 2025. Nessa investigação, são apurados acessos recorrentes a plataformas de apostas, sites de apostas esportivas e até instalação e utilização de um jogo de tiro em computador da administração pública.

Apesar do afastamento, o servidor continuará recebendo os vencimentos normalmente durante o período de 60 dias. Ao final dos trabalhos, a comissão responsável pelo inquérito apontará se houve infração funcional e recomendará as medidas administrativas cabíveis. O caso segue em fase de apuração interna.

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jogo do tigrinho jogos online lealdade no trabalho prefeitura Jaciara Servidor Público
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