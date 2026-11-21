Levent Alpöge, matemático que trabalha para a gigante de inteligência artificial (IA) Anthropic, garante ter resolvido a Hipótese de Riemann, um "Santo Graal" dos problemas matemáticos com a ajuda da ferramenta de IA da empresa, o Claude. Alpöge fez o anúncio na sexta-feira, 20, em uma explicação de quatro páginas publicada em seu site.

É a segunda vez nos últimos meses que uma empresa do setor - ou alguém ligado a uma delas - afirma ter solucionado um célebre problema matemático em aberto.

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Formulada em 1859, a Hipótese de Riemann trata da distribuição dos números primos - aqueles que só são divisíveis por 1 e por si mesmos - à medida que crescem rumo ao infinito. O problema se mostrava elusivo há mais de 150 anos.

"Claude e eu nos divertimos muito juntos com um leque tão amplo de coisas nos últimos meses, mas desta vez ele me superou de longe", escreveu Alpög.

Segundo Alpöge, ele fez a descoberta no domingo, 15, à noite. Enviou uma mensagem ao CEO da Anthropic, Dario Amodei, para perguntar sobre a possibilidade de um anúncio, já que a empresa sediada em San Francisco estava prestes a dominar as manchetes com sua estreia na bolsa.

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Um dia após a oferta pública inicial (IPO) da empresa, Alpöge revelou que havia resolvido o problema. A Anthropic não respondeu a um e-mail da Associated Press que solicitava comentários sobre a alegação de seu funcionário.

Comprovação acadêmica

Alpöge publicou sua demonstração da Hipótese de Riemann - e a do Claude - em 17 milhões de linhas de código Lean, uma linguagem de programação que permite formalizar demonstrações de teoremas matemáticos. Tradicionalmente, resultados escondidos neste código seriam publicados em um artigo formal, disse o professor e chefe do departamento de matemática da Universidade Rutgers, Alex Kontorovich.

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"Em geral, quando alguém te entrega um artigo, ele também é uma espécie de código para uma demonstração, e você precisa ler o artigo, acompanhá-lo por conta própria, determinar se acredita em cada uma das linhas desse artigo. E, quando termina, você deve ter uma compreensão profunda do motivo pelo qual algo é verdadeiro", explicou.

Ele acrescentou que o Claude seguiu esse código e que a demonstração é verdadeira. "Isso significa que eu entendo? Ainda não. Mas o computador é extraordinariamente seletivo, muito mais do que eu, então, se você consegue satisfazer o computador, há uma probabilidade muito, muito grande de que também consiga me satisfazer", comentou. "Mas eu preciso fazer o trabalho."

Horas após o anúncio, a Hipótese de Riemann ainda constava como não resolvida no site do Instituto de Matemática Clay. A instituição selecionou a hipótese em 2000 como um dos sete Problemas do Prêmio do Milênio e ofereceu uma recompensa de US$ 1 milhão pela solução.

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O processo de avaliação para determinar se o problema foi realmente resolvido leva tempo, explicou o presidente do Instituto, Martin Bridson. "Este é um anúncio de importância histórica, que traz a promessa de uma transformação dramática na percepção do que é possível na luta para ampliar a compreensão humana da matemática", disse ele em um comunicado. "Mas o caminho do anúncio de hoje até um lugar de entendimento real será longo e difícil."

Alpöge afirmou que está "apresentando ao mundo um argumento completo antes de ter dominado um vasto contexto em torno de seus fundamentos matemáticos". Disse que, do seu trabalho com inteligência artificial, saíram mais de 250 mil páginas.

Em setembro, a OpenAI disse que sua tecnologia foi fundamental em um avanço semelhante envolvendo Navier-Stokes, uma equação que rege o fluxo dos fluidos.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado