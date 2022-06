Funcionária pública é 'engolida' por cratera; assista

Da Redação

Uma funcionária pública levou um grande susto ao ser "engolida" por um buraco cheio de água que se abriu enquanto caminhava em uma calçada. Uma câmera de segurança gravou o momento em que a mulher caiu na cratera, em Cascavel, interior do estado do Ceará, nesta quinta-feira (02).

continua após publicidade .

Identificada como Maria Rosilene Almeida de Souza, a mulher possui 48 anos e trabalha como gari na cidade de Cascavel. Em entrevista ao g1, a servidora pública disse que estava distraída no momento do acidente e, por esse motivo, não percebeu os cones que sinalizavam o local.

A Prefeitura Municipal de Cascavel, por sua vez, informou que presta atendimento à Maria Rosilene, que está em casa e passa bem. "Devido às fortes chuvas dos últimos dias, a calçada cedeu, e mesmo com os cones de identificação, Maria passou pelo local. Com a estiagem nessa tarde, a equipe da Secretaria de Obras já está no local solucionado o problema", afirmou a prefeitura em nota.



continua após publicidade .

Segundo uma funcionária do estabelecimento comercial que fica em frente ao local onde o acidente aconteceu, a mulher estava voltando para casa quando caiu no buraco. "Ela ficou toda molhada, mas não teve ferimentos. Depois foi em casa, trocou de roupa e passou de novo seguindo para o trabalho", relatou a testemunha que prefere não se identificar.

O vídeo mostra Maria andando na calçada, segurando um guarda-chuva. No momento que a pedestre pisa em um ponto que está sinalizado por cones, o asfalto cede e a pedestre cai. Três homens que estavam perto ajudaram a tirar a mulher da água.

Assista ao momento do acidente:

continua após publicidade .





Fonte: Informações do g1.