Funcionária invade programa russo em protesto contra guerra

CNesta segunda-feira (14), uma funcionária do Canal 1 da TV estatal russa invadiu a gravação do telejornal Vremia (Tempo), um dos principais do país, para se manifestar contra a guerra contra a Ucrânia. Maria Ovsyannikova, editora da emissora, que carregava uma placa com mensagens anti-guerra, teria sido detida e interrogada pela polícia.

"Parem a guerra! Não à guerra!", gritou a funcionária após aparecer atrás da apresentadora Ekaterina Andreeva. Em russo, o cartaz carregado por Maria trazia a seguinte mensagem: "Não acreditem na propaganda, eles mentem para você."

Antes do protesto, a funcionária gravou um vídeo condenando a invasão a Ucrânia e relatando se arrepender das mensagens pró-guerra enviadas pelo Canal 1. "Infelizmente passei muitos dos últimos anos trabalhando para o Canal 1, promovendo a imagem do Kremlin e tenho muita vergonha disso." Filha de pai ucraniano e mãe russa, ela define a invasão russa como um crime e afirma que a Rússia é um país agressor.

Após a rápida aparição no telejornal, a transmissão foi cortada para uma reportagem pré-gravada. Confira:

