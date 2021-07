Da Redação

Funcionária é demitida após viajar durante licença por Covid

Uma funcionária de um supermercado em Brusque, Santa Catarina, foi mandada embora por justa causa após viajar durante a licença médica por suspeita de covid-19. A demissão foi confirmada pela 3ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª região após a mulher recorrer à justiça para reverter a decisão.

Assim que a trabalhadora solicitou a licença médica, informando que teria se infectado pelo vírus, ela foi afastada de suas atividades para ficar de repouso em sua casa.

No entanto, a mulher admitiu que viajou com o namorado para passar o final de semana em Gramado, no Rio Grande do Sul. Ao se apresentar na empresa, foi demitida por justa causa.

A funcionária ainda entrou na justiça pedindo a anulação da demissão por justa causa e também R$ 18 mil em verbas rescisórias, que alegava ter direito depois de ter trabalhado por 7 anos na empresa. Ela afirmou que punição foi um ato “desproporcional e excessivo“, já que poderia merecer uma punição por parte de órgãos sanitários, mas não a aplicação da justa causa.

Com informações da ricmais.