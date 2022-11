Funcionária de prisão furta mais de R$ 300 mil de detentos e é presa

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ela cometeu o crime durante os últimos três anos

A Polícia Civil prendeu uma funcionária temporária de uma unidade prisional de Chapecó, Santa Catarina, por ter furtado mais de R$ 300 mil em dinheiro vivo do pecúlio de presos. O pecúlio, previsto em lei, é uma espécie de poupança onde é depositado o dinheiro de apenados em ressocialização e que pode ser resgatada assim que são colocados em liberdade. A mulher é suspeita de furtar R$ 308.675,46.

continua após publicidade .

A mulher, de 50 anos, pegou o dinheiro nos últimos três anos. Ela foi ouvida e confessou o crime.

Leia mais: Criminoso sofre descarga elétrica ao tentar furtar cabos na região

continua após publicidade .

O resultado do inquérito foi divulgado na terça-feira (8). "O dinheiro era proveniente do pagamento pelo trabalho das pessoas que estavam cumprindo pena e também da ajuda enviada por familiares a quem não estava trabalhando na prisão", informou o delegado à frente do caso, Adilson Bressan. As retiradas, de acordo com a investigação, aconteceram em ocasiões e valores distintos.

Embora o inquérito já tenha sido enviado ao Judiciário e ao Ministério Público (MPSC), tendo em vista que a suspeita está presa preventivamente desde 2 de novembro, a polícia ressaltou que diligências seguem sendo realizadas para tentar recuperar, pelo menos, parte do valor.

A falta do dinheiro, conforme a investigação, foi percebida pela Polícia Penal, durante auditoria da direção do local, e reportada à Polícia Civil, que começou a investigação.

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News