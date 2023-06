Funcionária de pet shop agride e mata cadela; câmera registra crime

Luma sofreu problemas neurológicos após as agressões

Uma cadela morreu após ser agredida durante um banho em um pet shop de Goiânia, Goiás. O circuito de monitoramento do estabelecimento registrou o crime, ocorrido no dia 17 de junho. O corpo do animal foi submetido a uma perícia.

O exame, realizado pela seção de Medicina Veterinária Legal da Polícia Científica, apontou que a cachorrinha Luma morreu, de fato, por conta das agressões sofridas no pet shop.

A tutora do animal, Josineuma Dantas, conversou com a imprensa e alegou que a cadela começou a apresentar sintomas neurológicos devido à violência a qual foi submetida. Foi necessário encaminhá-la para um atendimento veterinário de urgência, mas infelizmente nada pôde ser feito.

Luma não resistiu aos ferimentos e morreu. “Quando eu cheguei na clínica, a Luma não conseguia se mexer, estava com espasmos, não conseguia mexer os olhos e nem latir. Totalmente imobilizada, eu abracei ela e pedi perdão por ter levado ela lá”, disse Josineuma Dantas, tutora de Luma em uma entrevista ao G1.

Assista:

Atenção! Imagens fortes.

