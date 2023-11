Funcionária de mercado é internada após explosão causada por álcool

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma funcionária de um mercado ficou gravemente ferida após um galão com álcool em gel explodir. A vítima, de 50 anos, colocava a substância no recipiente quando ele estava sobre um mini fogareiro.

continua após publicidade

A explosão provocou queimaduras no rosto da mulher, que precisou ser encaminhada para um hospital. O caso ocorreu na última segunda-feira (20) em Indaial, Santa Catarina.

- LEIA MAIS: Criança de seis anos morre após casa pegar fogo em Londrina

continua após publicidade

A Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência. De acordo com as informações da corporação, trabalhadores alegaram que o equipamento é utilizado para manter panelas aquecidas. O equipamento “explodiu”, segundo o relato, no momento em que a mulher manuseava o álcool.

Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi acionada para socorrer a trabalhadora.

O local do foi isolado e ficou sob os cuidados das polícias Civil e Científica.



Siga o TNOnline no Google News