Funcionária de lotérica cobra carro prometido por apostador de bolão

Uma funcionária da lotérica de onde saíram os ganhadores da Mega-Sena, do sorteio que ocorreu no último final de semana, disse que um apostador do bolão prometeu que daria uma carro a ela caso ganhasse o prêmio. O concurso 2.468 sorteou o prêmio de R$ 122 milhões. O valor foi dividido entre os 44 participantes do bolão, funcionários de uma empresa portuária de Santos, São Paulo.

A operadora de caixa Luciana Pereira, de 42 anos, concedeu uma entrevista ao g1, nesta quarta-feira (6), e disse que o apostador esteve na lotérica no último sábado (2). “Só me lembro da fisionomia dele, que veio sozinho apostar. Ele me disse ‘se a gente ganhar vamos te dar um carro’”, relembra.

Luciana trabalha no estabelecimento há cerca de sete anos e alega que, naquele momento, a promessa que o homem fez não a surpreendeu, pois diversas pessoas dizem a mesma coisa aos vendedores diariamente. “Eu falei: opa, que Deus abençoe vocês. Ele não chegou a prometer um carro novo e chique, só disse que iria trazer, mas não disse qual”, brinca ela.

A operadora possui um carro há dois anos e diz que, apesar de ser um pouco “velho” ainda funciona. “Um dia quero trocar por um carro zero", conta. Segundo Luciana, todos os apostadores prometem algo e geralmente são generosos, seja quando ganham prêmios grandes ou pequenos. “Geralmente, as pessoas nos dão R$ 20 ou R$ 100”.

O dono da lotérica, que prefere não ser identificado, afirma que chegou a ouvir algo sobre a promessa feita à Luciana. “Mas, como todos falam isso, não me atentei”.

