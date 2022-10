Funcionária de creche derruba cola no olho de bebê de um ano

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma funcionária de um berçário da Inglaterra espirrou cola em um dos olhos de um bebê de um ano enquanto fazia as unhas. O caso ocorreu em Skipton, no Condado de North Yorkshire. As informações são do portal Metro UK.

continua após publicidade .

“Recebi um telefonema dizendo que Jack estava com cola no olho. No começo, por ser um berçário, pensei que era cola PVA, mas quando cheguei ao Hospital Airedale descobri que era cola para unhas”, disse a mãe da criança.

Um porta-voz do berçário informou que o acidente aconteceu no momento em que a funcionária tentou recolocar a sua unha postiça enquanto segurava o bebê no colo. Por sorte, o garoto fechou os olhos no momento em que a cola espirrou, o seu globo ocular não foi afetado.

continua após publicidade .

-LEIA MAIS: Vídeo: ativistas jogam sopa de tomate em obra de Van Gogh

“A visão dele não foi prejudicada, mas acho que ele está traumatizado. Meu filho costumava dormir a noite inteira perfeitamente e agora está com medo. Estou com raiva e chateada. Eu coloco toda a minha confiança neles e então isso acontece. Estou furiosa”, afirmou a mãe.



O berçário informou que agiu imediatamente quando o incidente aconteceu, com a equipe prestando primeiros socorros e seguindo os conselhos dos paramédicos quando ligamos para uma ambulância, levamos a criança ao hospital para tratamento. A funcionária envolvida foi imediatamente suspensa do trabalho e, após nossa investigação, foi demitida”. Mesmo com tudo o que ocorreu, a mãe do menino não pretende processar o berçário.

Informações são do site Istoé Gente.

Siga o TNOnline no Google News