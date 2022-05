Frio: SP pode registrar temperatura abaixo de 10ºC na semana que vem

Da Redação

A chegada de uma intensa onda de frio vai provocar queda brusca de temperatura em praticamente todo o Brasil na próxima semana. Segundo a empresa Climatempo, além de geada em boa parte dos Estados das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul, ainda há possibilidade de neve em algumas localidades do Sul do Brasil.

continua após publicidade .

Nesta sexta-feira, 13, a previsão é de baixas temperaturas e geada nas serras gaúchas e catarinenses. Para o fim de semana, uma nova frente fria avança pela região, provocando chuva bastante intensa.

A frente fria virá acompanhada de um ciclone extratropical, que vai ficar parado por vários dias no oceano e por uma intensa massa de ar polar, que será a responsável por derrubar as temperaturas de forma bastante expressiva.

continua após publicidade .

O frio mais intenso está previsto a partir de terça-feira, 17, com expectativa mais acentuada na próxima quarta-feira, 18, e na próxima quinta-feira, 19.

Na capital paulista, a mínima prevista para a próxima quarta-feira é de 7º. A máxima não deve passar de 17º. Na quinta-feira, também há previsão de baixas temperaturas, com variação entre 8º e 19º.

Ainda de acordo com a Climatempo, ventos frios da massa de ar polar já se espalham sobre o Brasil e, além disso, um ciclone no oceano ajuda a levar um pouco de umidade para o continente. Há expectativa de neve entre terça e quarta-feira.

continua após publicidade .

"A junção da umidade com o ar frio pode provocar neve ou algum outro tipo de precipitação invernal nos pontos mais altos da serra do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina", informou. Boa parte da região deve registrar mínima de 10º, podendo até ter temperaturas negativas.

Previsão na capital paulista para os próximos dias:

- Sexta-feira, 13: entre 15º e 23º.

continua após publicidade .

- Sábado, 14: entre 15º e 26º.

- Domingo, 15: 16º e 22º.

continua após publicidade .

- Segunda-feira, 16: 15º e 20º.

- Terça-feira, 17: 16º e 21º.

- Quarta-feira, 18: 7º e 17º.

- Quinta-feira, 19: 8º e 19º.

- Sexta-feira, 20: 11º e 19º.

- Sábado, 21: 9º e 17º.

- Domingo, 22: 10º e 18º.