Frio: SP abre abrigo para morador de rua; saiba como fazer doações à campanha do agasalho

A queda nas temperaturas em São Paulo fez o governo do Estado reativar o abrigo emergencial na estação Pedro II, da Linha 3 - Vermelha da Companhia do Metropolitano (Metrô), para proteger a população em situação de rua do frio da capital. O espaço será aberto nas noites desta sexta-feira, 16, e de sábado, 17, quando os termômetros da cidade devem registrar, durante a madrugada de domingo, 18, mínima de 8ºC, conforme alerta da Defesa Civil - os abrigos são abertos quando a previsão indica temperatura mínima igual ou menor que 10ºC.

Segundo o governo paulista, o espaço terá capacidade para abrigar até 100 pessoas por dia, incluindo os animais que acompanham os moradores de rua. O local deverá funcionar entre as 19h e 8h da manhã do dia seguinte, e os abrigados receberão colchões e cobertores arrecadados pela Campanha do Agasalho, além de roupas de inverno, meias e sacos de dormir distribuídos pelo Fundo Social de São Paulo. O Restaurante Bom Prato vai ajudar com refeições na janta e também no café da manhã.

O Estado de São Paulo soma mais de 400 pontos de arrecadação de roupas de frio e cobertores para a Campanha do Agasalho. Os materiais doados são redistribuídos para as pessoas mais vulneráveis.

Na capital e na Grande São Paulo, as doações podem ser feitas em todas as estações de trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e do Metrô, além dos terminais de ônibus da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) e unidades da Sabesp e do Poupatempo.

No interior do Estado, os materiais estão sendo recebidos nas unidades de Poupatempo e pelos fundos municipais que aderiram à campanha. Nesta quinta-feira, 15, as cidades de São Lourenço da Serra, Juquitiba, Pirapora do Bom Jesus, Francisco Morato e Itapecerica da Serra, que ficam na Região Metropolitana de São Paulo, também aderiram à Campanha da Agasalho e agora contam com pontos de doação.

A lista completa dos pontos oficiais de arrecadação pode ser acessada no site do Governo do Estado por aqui .

O Fundo Social indica que os itens mais necessários são agasalhos, meias, toucas e luvas, e que roupas velhas ou sujas não devem ser doadas por serem inviáveis para distribuição.

Existe também a possibilidade de ajudar com doações em dinheiro para a conta oficial da Campanha do Agasalho no Banco do Brasil (dados abaixo) via pix ou transferência por conta-corrente.

Onde doar a campanha do agasalho?

Na capital e Grande SP: Estações de trem, metrô, terminais de ônibus e unidades da Sabesp e do Poupatempo.

Interior: Unidades de Poupatempo e pelos fundos municipais.

Lista completa dos pontos oficiais: clicar aqui .

Doação em dinheiro para a conta oficial da Campanha do Agasalho no Banco do Brasil: conta corrente nº 19.771-8, agência nº 1897-X, CNPJ/MF nº 44.111.698-0001/98, ou chave Pix: doacoesfussp@sp.gov.br.

O que é mais necessário doar para a campanha:

Agasalhos

Meias

Toucas

Luvas