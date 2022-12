Frio provoca mais de 30 mortes nos Estados Unidos; saiba mais

Da Redação

O frio vai do Canadá até o sul do Estado americano do Texas

A tempestade de inverno que atinge os Estado Unidos já causou a morte, pelo menos, 38 pessoas. No último sábado (24), o número de vítimas era 29. Esta é a primeira vez que uma tempestade é tão extensa na América do Norte, o alcance vai do Canadá até o sul do Estado americano do Texas.

"É uma guerra contra a mãe natureza que nos atingiu com força total", foi assim que Kathy Hochul, governadora de Nova York, definiu a alteração climática que atinge mais de 200 milhões de americanos.

A temperatura nos Estados Unidos, nos últimos dias, chegou a -56ºC e a nevasca causou um acúmulo de neve que chegou a 1,5 metros de altura. Apenas neste sábado (24), mais de 2 mil voos no país foram cancelados por conta da neve e do frio.

No condado de Erie, em Nova York, o número de mortos chegou a 25 na noite de domingo (25), informaram as autoridades nesta segunda-feira (26). Buffalo, cidade situada à beira do Lago Erie, perto da fronteira com o Canadá, foi a área mais atingida. A nevasca que atingiu a região é considerada a pior dos últimos 45 anos.

No Canadá, quatro pessoas morreram após um ônibus capotar em uma estrada congelada perto da cidade de Merritt, província de Colúmbia Britânica, no oeste do país.

