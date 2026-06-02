Frio no Sudeste, geada no Sul e temporais no Norte do País; veja a previsão do tempo

O clima nesta terça-feira, 2, será de contraste entre as regiões do Brasil, segundo a previsão da empresa de meteorologia Climatempo. Áreas do Sul, do Centro-Oeste e de parte do interior do Nordeste devem ter tempo firme, enquanto o Norte deve registrar as instabilidades mais expressivas do País, com possibilidade de chuva forte e trovoadas.

Há previsão de chuva moderada a forte no litoral e no sul de São Paulo, onde os acumulados podem ser mais expressivos devido à infiltração marítima persistente. Também há possibilidade de chuva forte entre o litoral e o interior do Rio de Janeiro e o Espírito Santo, além da faixa leste e de parte do interior de Minas Gerais, incluindo a Zona da Mata.

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Segundo a Climatempo, no centro-sul paulista, as temperaturas devem permanecer mais baixas em razão da maior cobertura de nuvens, dos ventos de origem oceânica e da entrada de ar mais frio em áreas do sul e leste de São Paulo. Em grande parte do Estado, as rajadas de vento podem variar entre 40 km/h e 50 km/h. Na capital paulista, as máximas durante a tarde devem ficar em torno dos 20°C.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para tempestades na região do Vale do Paraíba. O aviso entrou em vigor às 8h desta terça-feira e é válido até às 23h59 de quarta-feira, 3.

Na maior parte do Sul, o dia será de tempo firme. A possibilidade de chuva está concentrada em trechos da faixa litorânea dos três Estados da região. Com temperaturas amenas, também há chance de geada pontual entre as serras gaúcha e catarinense.

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Ainda segundo a Climatempo, na região Norte, a combinação de calor, umidade elevada e atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) favorece a formação de nuvens carregadas principalmente sobre Roraima, Amapá e as porções oeste, leste e norte do Amazonas, além de grande parte do Pará. Nesses Estados, pancadas de chuva forte, trovoadas e acumulados elevados devem continuar ocorrendo.

A empresa alertou que, devido à intensidade da chuva, algumas regiões podem enfrentar transtornos localizados.

No Nordeste, a previsão é de chuva no litoral e tempo seco no interior. Os maiores acumulados devem se concentrar próximos à costa, especialmente entre Salvador e o sul da Bahia. No Centro-Oeste, o tempo deve permanecer firme, com calor à tarde e chance de chuva isolada no leste de Goiás.