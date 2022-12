Frio intenso atinge EUA; pessoas podem congelar na rua em minutos

A meteorologia norte-americana divulgou um alerta de frio extremo nesta semana e, por conta do fenômeno, pessoas podem congelar nas ruas. A onda polar que atingiu o país se originou na Sibéria, província russa que abrange a maior parte da Ásia Setentrional, e impressionou até os mais experientes meteorologista.

Mais de 1.800 voos foram cancelados nessa quinta-feira (22) por conta da tempestade de inverno. Devido às temperaturas negativas, ao menos cinco estados, como Kentucky, Missouri, Oklahoma, Geórgia e Carolina do Norte, anunciaram estado de emergência e é possível que mais áreas façam o mesmo.

O Serviço Meteorológico Nacional (NWS) divulgou um alerta a respeito das temperaturas e imagens de nevascas que ocorreram em uma estrada entre Colorado e Wyoming, onde os valores despencaram para 40ºC negativos. “As pessoas expostas ao frio extremo estão suscetíveis ao congelamento em questão de minutos”, advertiu o serviço de meteorologia. “As áreas mais propensas ao congelamento são a pele desprotegida e as extremidades, como mãos e pés. A hipotermia é outra ameaça durante o frio extremo”.

Dangerous wind chills beginning late Wednesday night will fall to 30 to 40 below zero by Thursday morning. These conditions will cause hypothermia and frostbite to exposed skin in as little as 10 minutes. #kswx pic.twitter.com/eFE3PcABPF