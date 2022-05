Frio em SP: saiba como ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade e fazer doações

Gonçalo Junior (via Agência Estado)

Diversas entidades arrecadam roupas e cobertores e fazem doações para pessoas em situação de vulnerabilidade em São Paulo. A doação é simples: basta procurar os endereços e entregar as peças limpas e em boas condições.

Paralelamente, na última terça-feira, 10, o governo de São Paulo lançou a campanha Inverno Solidário 2022 para arrecadar cobertores novos para doações. As doações poderão ser entregues nos pontos de coleta instalados nas estações de trens e metrô, terminais de ônibus da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) e unidades do Poupatempo.

A população em geral pode ajudar as pessoas em situação de rua solicitando uma abordagem social por meio da Central 156 (ligação gratuita). O serviço funciona 24 horas por dia e a solicitação pode ser anônima.

Nesta quarta-feira, 18, a média de temperatura mínima em São Paulo foi de 7°C, estabelecendo um novo recorde de madrugada mais fria do mês de maio desde que se iniciaram as medições do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) em 2004. A menor média de temperatura mínima da cidade era de 7,5°C, registrado no dia 25 de maio de 2007.

Outros pontos de doação de roupas e cobertores em SP:

Paróquia São Miguel Arcanjo

Rua Taquari, 1100 (Belenzinho, Centro de São Paulo)

Entrega por SP

Rua Harmonia, 1275 - Vila Madalena

Rua João Moura, 613 - Pinheiros

Avenida Paulista, 2537, 9º andar - Bela Cintra

R. Clodomiro Amazonas, 889 - Vila Nova Conceição

Solidariedade Vegan

Rua Cesário Ramalho, 157 - Cambuci