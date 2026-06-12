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Frio e chuva persistem em São Paulo; veja até quando

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em 12.06.2026, 10:29:00 Editado em 12.06.2026, 10:38:34
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A chuva e as baixas temperaturas persistem em diversas áreas do Estado de São Paulo nos próximos dias. Conforme a Defesa Civil do Estado, até o domingo, 14, as precipitações ocorrem de forma mais generalizadas por todo o Estado, condições atípicas para essa época do ano.

"São esperados acumulados de chuva que poderão superar a média climatológica de todo o mês em algumas regiões do Estado, especialmente no interior paulista. Ressalta-se que, nesta época do ano, os valores médios mensais de precipitação já são naturalmente mais baixos", afirma o órgão estadual.

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Na capital paulista, há previsão de precipitações ao menos até segunda-feira, 15, sendo mais intensas no domingo.

Ao longo desse período, as temperaturas permanecerão amenas ao longo do dia, enquanto a sensação de frio será mais acentuada durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã, especialmente nas áreas de maior altitude, como áreas serranas.

Durante episódios de chuva, a recomendação é evitar áreas alagadas, não se abrigar sob árvores e permanecer em local seguro em caso de raios e rajadas de vento.

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Chuva atípica

Os próximos dias serão marcados por condições atípicas de chuva nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, já que nesta época de junho o período é de estiagem nas localidades. Segundo a Climatempo, a condição climática se deve a passagem e formação de várias frentes frias, associadas a ciclones extratropicais.

Conforme a Climatempo, os eventos de chuva são raros e, em geral, de curta duração. "A previsão é de que muitas áreas do Sudeste e do Centro-Oeste tenham vários dias com chuva até o solstício de inverno, que é o início oficial do inverno no Hemisfério Sul, marcado para o dia 21 de junho. Assim, em menos de duas semanas, o volume de chuva acumulado poderá superar a média para junho em diversas áreas. O Sul do Brasil também terá vários dias com pancadas de chuva", estima a empresa de meteorologia.

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A primeira destas frentes frias se formou na terça-feira, 9, no Sul do Brasil, associada a um ciclone extratropical, com fraca intensidade, e que se afasta rapidamente para alto-mar. Porém, na quarta-feira, 10, uma nova área de baixa pressão atmosférica se intensificou e se expandiu entre o Paraguai, o Sul e o Centro-Oeste do Brasil, gerando novas áreas de chuva.

Na quinta-feira, 11, uma nova frente fria e um ciclone extratropical se formaram a partir desta baixa pressão. "Entre sexta-feira e o domingo, a chuva se espalha sobre o Sudeste e sobre o Centro-Oeste com o deslocamento da frente fria sobre estas regiões", afirma a empresa de meteorologia.

Entre os dias 17 e 19 de junho, deve ocorrer uma nova formação de frente fria e de ciclone extratropical entre o Paraguai e o Sul do Brasil, conforme estima a Climatempo. Nos primeiros dias do inverno deste ano, uma forte frente fria também poderá avançar sobre o Brasil.

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