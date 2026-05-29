Frio continua? Veja a previsão do tempo para o fim de semana em SP
O fim de semana na cidade de São Paulo sege com o tempo segue nublado, assim como temperaturas baixas nas madrugadas e em gradativa elevação no período das tardes.
Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, o sábado, 30, ainda deve começar com muita nebulosidade e sensação de frio, mas o sol retorna entre muitas nuvens e favorece a gradativa elevação das temperaturas no decorrer do dia.
No domingo, 31, o sol aparece entre nuvens e também favorece a gradativa elevação das temperaturas no decorrer do dia.
Veja a variação para os próximos dias:
Sexta-feira: entre 13ºC e 19ºC;
Sábado: entre 14ºC e 21ºC;
Domingo: entre 15ºC e 23ºC;
Segunda-feira: entre 14ºC e 23ºC.
A partir de terça-feira, 2, a máxima volta a ficar abaixo dos 20ºC, de acordo com a Meteoblue. Os termômetros voltam a subir gradativamente a partir de sexta-feira, 5. Não há previsão para chuva durante esse período.