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Frio continua? Veja a previsão do tempo para o fim de semana em SP

Escrito por Redação (via Agência Estado)
Publicado em 29.05.2026, 14:18:00 Editado em 29.05.2026, 14:30:26
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O fim de semana na cidade de São Paulo sege com o tempo segue nublado, assim como temperaturas baixas nas madrugadas e em gradativa elevação no período das tardes.

Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, o sábado, 30, ainda deve começar com muita nebulosidade e sensação de frio, mas o sol retorna entre muitas nuvens e favorece a gradativa elevação das temperaturas no decorrer do dia.

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No domingo, 31, o sol aparece entre nuvens e também favorece a gradativa elevação das temperaturas no decorrer do dia.

Veja a variação para os próximos dias:

Sexta-feira: entre 13ºC e 19ºC;

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Sábado: entre 14ºC e 21ºC;

Domingo: entre 15ºC e 23ºC;

Segunda-feira: entre 14ºC e 23ºC.

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A partir de terça-feira, 2, a máxima volta a ficar abaixo dos 20ºC, de acordo com a Meteoblue. Os termômetros voltam a subir gradativamente a partir de sexta-feira, 5. Não há previsão para chuva durante esse período.

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