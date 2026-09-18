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Frio continua em SP? Veja a previsão do tempo para o fim de semana

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O fim de semana na cidade de São Paulo terá sol entre nuvens e temperaturas mais amenas. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, há uma pequena chance de chuva no domingo, 20.

Segundo o CGE, o sol aparece no decorrer deste sábado, 19 e a temperatura apresenta elevação. No fim da tarde, a entrada da brisa marítima facilita o ingresso de umidade e a formação de nuvens. No entanto, não há previsão de chuva.

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Já o domingo deve registrar muitas nuvens, aberturas de sol e temperatura agradável. "Entre a tarde e o início da noite, há potencial para chuvas isoladas de baixo volume e pequena duração", alerta o CGE.

Veja a variação de termômetros para os próximos dias, segundo a Meteoblue:

- Sábado: entre 16ºC e 24ºC;

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- Domingo: entre 18ºC e 25ºC;

- Segunda-feira: entre 20ºC e 30ºC.

De acordo com a Meteoblue, o tempo volta a esquentar na segunda-feira, 21, com a máxima na casa dos 30ºC. Na terça-feira, porém, já volta a chover.

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Entre quarta-feira, 23, e quinta-feira, 24, a chuva será mais intensa e as temperaturas diminuem. Na sexta-feira, 25, no entanto, os termômetros voltam a subir.

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CLIMA/PREVISÃO/SP
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