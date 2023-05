Frimesa investe em iluminação no maior frigorífico da América Latina

Da Redação

A Frimesa investiu em iluminação LED, recentemente construiu seu novo e maior frigorífico da América Latina, e contou com a ajuda da Luter Led para garantir uma iluminação de alta eficiência e redução de custos. Você quer saber quais vantagens podem oferecer e como a iluminação LED pode mudar o rumo da sua empresa? Então, continue neste artigo e veja mais informações.

Você sabia que uma iluminação de alta performance pode transformar o rumo de uma empresa e também oferecer diversos benefícios?

Pois bem, para você entender melhor como funcionam as vantagens de uma boa iluminação, continue neste artigo e veja mais informações sobre a iluminação e como a Luter LED pode ajudar a sua empresa também.

Frimesa investiu em iluminação LED, entenda!

A Frimesa, uma das maiores empresas de produção de alimentos do Brasil, anunciou recentemente o investimento em iluminação LED na construção do seu novo e maior frigorífico da América Latina.

A escolha da implementação da iluminação industrial LED marca uma grande transição em direção à sustentabilidade, reduzindo significativamente o consumo de energia e melhorando a eficiência operacional e energética.

Para esse projeto, a Luter LED ofereceu no projeto luminotécnico redução de pontos de iluminação com utilização de luminárias com lentes que direcionam a luz com mais precisão.

Além disso, atingiu os níveis de iluminação (LUX) conforme determina a norma NHO11 do ministério do trabalho, levando para o projeto uma iluminação de alta eficiência, com menos pontos de iluminação, maior durabilidade, menos gasto com manutenção e energia elétrica, além de garantir homogeneidade em todos os ambientes. Todas essas vantagens contam com 5 anos de garantia.

A iluminação é importante?

A iluminação é uma parte crucial da operação em qualquer frigorífico, mas o impacto que a iluminação pode ter no consumo de energia e nos custos operacionais é muitas vezes subestimado.

A iluminação industrial LED oferece uma solução eficiente para os problemas de iluminação e sustentabilidade enfrentados pelas empresas de produção de alimentos.

Por que a iluminação industrial LED é uma escolha inteligente para empresas de produção de alimentos?

Você sabia que a iluminação LED pode oferecer uma grande quantidade de benefícios para as empresas de produção de alimentos e diversos setores? Veja a seguir mais informações e todos os benefícios que oferecem.

1. Redução significativa do consumo de energia

A iluminação LED é uma escolha inteligente para empresas de produção de alimentos porque consome significativamente menos energia do que as lâmpadas tradicionais. Isso se traduz em redução nos custos de eletricidade, além de ajudar a empresa a atingir suas metas de sustentabilidade.

2. Melhora a eficiência operacional

A iluminação industrial LED também melhora a eficiência operacional. As luminárias LED duram muito mais do que as lâmpadas tradicionais, o que significa que há menos necessidade e gastos com manutenção e troca.

Além disso, as luminárias LED emitem menos calor, o que ajuda a manter a temperatura do frigorífico consistente e a reduzir a necessidade de refrigeração. As luminárias herméticas LED possuem também o diferencial de permitirem a lavagem, sem o risco de danificá-las devido ao índice de proteção existente.

3. Melhora a segurança dos trabalhadores

A iluminação industrial LED é mais eficiente do que as lâmpadas tradicionais, com temperaturas de cor ideais para iluminar cada tipo de ambiente e ângulos de iluminação corretos, que melhoram a visibilidade e a segurança dos trabalhadores, além de evitar o ofuscamento durante o período de trabalho.

As áreas de trabalho bem iluminadas também reduzem o risco de acidentes no local de trabalho, melhorando a segurança dos trabalhadores.

Como a Frimesa está liderando o caminho em sustentabilidade com a iluminação industrial LED

Agora com a nova iluminação oferecida pela Luter LED, a Frimesa está liderando o caminho da sustentabilidade por meio da iluminação. Veja como você pode adotar essa sustentabilidade dentro da sua empresa também.

1. Escolha da Luter LED

A Frimesa escolheu a Luter LED para fornecer as luminárias LED para o maior frigorífico da América Latina.

A Luter LED é uma empresa líder em iluminação industrial, com mais de 10 anos de experiência no mercado. Com uma ampla gama de produtos de iluminação LED, a Luter LED foi capaz de oferecer soluções personalizadas para atender às necessidades da Frimesa.

fonte: Divulgação

2. Redução no consumo de energia

Com a escolha da iluminação industrial LED, a Frimesa reduziu significativamente o consumo de energia do maior frigorífico da América Latina. Isso resultou em economia de dinheiro em custos de eletricidade e melhorias na eficiência operacional.

Além disso, a redução no consumo de energia ajudou a empresa a atingir suas metas de sustentabilidade, reduzindo sua pegada de carbono e seu impacto ambiental.

3. Melhoria na qualidade do ambiente de trabalho

A iluminação industrial LED também melhorou a qualidade do ambiente de trabalho para os funcionários da Frimesa.

Com uma iluminação mais eficiente, sem correr o risco de ofuscamento, os trabalhadores podem executar suas tarefas com mais facilidade e segurança.

A Frimesa está comprometida em fornecer um ambiente de trabalho seguro e saudável para seus funcionários, e a escolha da iluminação industrial LED é uma forma de atingir esse objetivo.

O futuro da iluminação industrial LED na indústria de produção de alimentos

Adoção crescente da iluminação industrial LED

A adoção da iluminação industrial LED está crescendo rapidamente na indústria de produção de alimentos.

Cada vez mais empresas estão reconhecendo os benefícios da iluminação LED, incluindo redução no consumo de energia, melhorias na eficiência operacional e melhor qualidade de iluminação.

À medida que mais empresas seguem o exemplo da Frimesa, a iluminação industrial LED deve se tornar cada vez mais comum na indústria de produção de alimentos.

Inovações futuras na iluminação industrial LED

fonte: Divulgação

A iluminação industrial LED é uma tecnologia em constante evolução, e podemos esperar ver mais inovações no futuro.

Novas tecnologias como sensores e sistemas de controle inteligentes podem ajudar as empresas a maximizar ainda mais os benefícios da iluminação LED, ajustando a iluminação de acordo com a demanda e a necessidade.

Além disso, o uso de materiais mais avançados e técnicas de fabricação mais eficientes pode ajudar a tornar a iluminação LED ainda mais acessível e sustentável.

Conte com a Luter LED para inovar a iluminação da sua empresa!

A mudança para a iluminação industrial LED é uma escolha inteligente para empresas de produção de alimentos que desejam reduzir seus custos operacionais e melhorar sua eficiência, segurança e sustentabilidade.

A Frimesa está liderando o caminho nessa transição, investindo na iluminação industrial LED para o maior frigorífico da América Latina.

Com a adoção crescente da iluminação LED na indústria de produção de alimentos, podemos esperar ver mais empresas seguindo o exemplo da Frimesa e investindo na tecnologia de iluminação LED para melhorar suas operações.

Você também está pensando em alcançar diversos benefícios para a sua empresa? Contar com a Luter LED para fazer a implementação da iluminação LED na sua organização é essencial.