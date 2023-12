Frentista que teve genitália decepada por vingança perdoou a esposa

O homem que teve o pênis cortado como forma de vingança pela própria esposa, em Atibaia, no interior de São Paulo, disse que perdoa a mulher pelo ocorrido. Gilberto Nogueira de Oliveira, de 39 anos, também admitiu a traição. As declarações foram dadas nesta sexta-feira (29) ao portal G1.

continua após publicidade

“Desde o ocorrido não falei mais com ela, porque ela foi presa, mas perdoo. Não tenho raiva, não tenho rancor. Espero que Deus abençoe ela e a mim também. Obviamente não voltaria com ela, mas talvez conversaria no futuro”, afirma.

- LEIA MAIS: Lei 'Não é Não' para proteger mulheres em bares e shows é sancionada

continua após publicidade

O caso aconteceu no último dia 22. A mulher, de 34 anos, cortou o órgão genital do marido, tirou uma foto, jogou na privada e deu descarga. Depois, ela se entregou à polícia e está presa.

Como a parte arrancada do pênis foi descartada no esgoto pela mulher, não há a possibilidade de fazer uma reconstrução do órgão genital. Por isso, Gilberto está com uma campanha para tentar fazer uma prótese peniana.

À polícia, a mulher afirmou que cortou o pênis do marido porque descobriu uma traição dele com uma sobrinha dela, de 15 anos. Gilberto explica que o caso realmente aconteceu, mas que a relação com a adolescente foi consensual.

continua após publicidade

“Realmente teve esse caso. Ela era adotada pela irmã da minha ex-esposa e tenho provas de que não foi forçado. Errei por trair, mas foi algo com consentimento”, alega.

De acordo com Gilberto, ele e a ex-esposa não tinham um relacionamento conturbado, mas a mulher sentia muito ciúmes por ele, o que ocasionalmente provocava brigas entre o casal.

Gilberto trabalha como frentista em um posto de combustível e como motorista por aplicativo. Ele está afastado do trabalho até o dia 5 de janeiro, mas, depois, quer voltar a trabalhar.



continua após publicidade











Siga o TNOnline no Google News