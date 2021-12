Da Redação

Frentista fica ferida após veículo explodir em posto de SP

Uma frentista ficou ferida após abastecer um carro com gás natural veicular em um posto de combustíveis de Sorocaba, São Paulo, na tarde deste domingo (5). Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, o automóvel explodiu durante o abastecimento.

Conforme os bombeiros, o motorista não estava no interior do veículo quando a explosão aconteceu. Já a frentista sofreu ferimentos.

A mulher foi arremessada a três metros de distância, desmaiou e sofreu amnésia lacunar.

Ainda segundo os bombeiros, a funcionária do posto foi socorrida por uma Unidade de Resgate e levada ao pronto-socorro. As chamas foram controladas e nenhum outro veículo foi atingido.



Uma perícia foi realizada pelos técnicos da empresa gás natural Naturgy. Por meio de uma nota, a companhia informou que o carro tinha cilindro irregular para abastecimento de veículo.

fonte: Arquivo pessoal

Com informações; G1.