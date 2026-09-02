Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
JUSTA CAUSA?

Frentista demitido após comprar cerveja dois minutos antes do intervalo ganha indenização

Desembargador avaliou que a compra da bebida pouco antes do início do descanso não colocou em risco a segurança do posto de combustíveis

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Frentista demitido após comprar cerveja dois minutos antes do intervalo ganha indenização
Autor Foto: Divulgação/ Comunicação Social do TRT-GO

A Justiça do Trabalho em Goiás reverteu a demissão por justa causa de um frentista dispensado após consumir uma lata de cerveja durante o seu horário de almoço. Em decisão unânime, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás (TRT-GO) converteu a rescisão para dispensa sem justa causa e determinou que o posto de combustíveis pague todas as verbas rescisórias, além de uma indenização de R$ 5 mil por danos morais ao trabalhador. O episódio ocorreu em novembro de 2025 e o acórdão foi divulgado na última segunda-feira (31).

-LEIA MAIS: Câmeras registram momento em que picape capota na BR-369 em Apucarana; assista

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A empresa tentou justificar a punição máxima alegando que o funcionário efetuou a compra da bebida dois minutos antes do início oficial do seu intervalo de descanso. No entanto, o relator do caso, desembargador Luciano Santana Crispim, rechaçou o argumento. Na decisão, o magistrado classificou o adiantamento como um lapso temporal absolutamente diminuto e destacou que a situação, por si só, foi incapaz de demonstrar que o trabalhador estivesse exercendo suas atividades sob efeito de álcool ou colocando em risco a segurança do ambiente laboral.

Durante o andamento do processo, o frentista afirmou que ingeriu apenas uma lata de cerveja de baixo teor alcoólico para acompanhar a refeição, estritamente em seu momento de folga. Ao analisar os autos, o tribunal observou que o posto de combustíveis não apresentou qualquer advertência prévia, registro de câmeras de segurança ou documento que comprovasse um histórico de indisciplina ou o consumo habitual de bebidas alcoólicas pelo funcionário. Sem esses elementos, os magistrados concluíram que a aplicação da justa causa foi uma medida extrema e desproporcional à conduta apresentada.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
DEMISSÃO direitos trabalhistas indenização JUSTIÇA trabalho TRT-GO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV