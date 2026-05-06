Frente fria traz risco de temporais ao Sul; calor predomina em outras regiões do País

O primeiro fim de semana de maio será marcado por uma mudança no padrão do tempo no Brasil, com a passagem de uma frente fria que traz risco de temporais ao Sul, enquanto o calor ainda predomina em outras regiões do País. O sistema está se organizando entre o norte da Argentina, Paraguai e Uruguai e avança nos próximos dias em direção ao território brasileiro.

De acordo com informações da Climatempo, a formação de uma área de baixa pressão na Argentina dá início ao processo. A frente fria se consolida e irá provocar os primeiros temporais no Rio Grande do Sul.

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A chuva avança na sequência por toda a região Sul e alcança áreas de Mato Grosso do Sul e do Centro-Oeste. Antes da chegada do ar frio, o contraste com o calor favorece a formação de temporais, com risco de chuva intensa, rajadas de vento e descargas elétricas, especialmente entre Mato Grosso do Sul, Paraná e o interior de São Paulo.

Na medida em que o sistema avança, a massa de ar polar associada começa a ganhar força e a derrubar as temperaturas. Ainda segundo a Climatempo, a frente fria rompe o bloqueio atmosférico e permite o retorno da chuva em diversas regiões, o que contribui para a melhora dos índices de umidade do ar em áreas que vinham registrando tempo seco.

Antes dessa mudança, uma massa de ar seco está predominando sobre o País e mantém o tempo firme, com temperaturas elevadas e baixa umidade no Sudeste, Centro-Oeste e interior do Nordeste.

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Isso porque um sistema de alta pressão atmosférica atua como bloqueio, dificultando o avanço de frentes frias e favorecendo vários dias consecutivos de sol forte, com tardes quentes, em alguns casos, com temperaturas entre 32°C e 38°C. Esse padrão começa a ser rompido com a chegada do novo sistema.

No fim de semana, o ar frio se intensifica e se espalha pelo centro-sul do País. O resfriamento deve atingir Estados como São Paulo, Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso, Goiás e áreas de Minas Gerais, além de levar frio para partes da região Norte. Há risco de geada no Sul.

Enquanto isso, o interior do Nordeste segue sob influência de ar quente e seco, sem previsão de mudanças significativas nas condições do tempo nos próximos dias.