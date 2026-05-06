TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
COTIDIANO

Frente fria traz risco de temporais ao Sul; calor predomina em outras regiões do País

Escrito por Redação (via Agência Estado)
Publicado em 06.05.2026, 14:30:00 Editado em 06.05.2026, 14:43:40
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O primeiro fim de semana de maio será marcado por uma mudança no padrão do tempo no Brasil, com a passagem de uma frente fria que traz risco de temporais ao Sul, enquanto o calor ainda predomina em outras regiões do País. O sistema está se organizando entre o norte da Argentina, Paraguai e Uruguai e avança nos próximos dias em direção ao território brasileiro.

De acordo com informações da Climatempo, a formação de uma área de baixa pressão na Argentina dá início ao processo. A frente fria se consolida e irá provocar os primeiros temporais no Rio Grande do Sul.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A chuva avança na sequência por toda a região Sul e alcança áreas de Mato Grosso do Sul e do Centro-Oeste. Antes da chegada do ar frio, o contraste com o calor favorece a formação de temporais, com risco de chuva intensa, rajadas de vento e descargas elétricas, especialmente entre Mato Grosso do Sul, Paraná e o interior de São Paulo.

Na medida em que o sistema avança, a massa de ar polar associada começa a ganhar força e a derrubar as temperaturas. Ainda segundo a Climatempo, a frente fria rompe o bloqueio atmosférico e permite o retorno da chuva em diversas regiões, o que contribui para a melhora dos índices de umidade do ar em áreas que vinham registrando tempo seco.

Antes dessa mudança, uma massa de ar seco está predominando sobre o País e mantém o tempo firme, com temperaturas elevadas e baixa umidade no Sudeste, Centro-Oeste e interior do Nordeste.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Isso porque um sistema de alta pressão atmosférica atua como bloqueio, dificultando o avanço de frentes frias e favorecendo vários dias consecutivos de sol forte, com tardes quentes, em alguns casos, com temperaturas entre 32°C e 38°C. Esse padrão começa a ser rompido com a chegada do novo sistema.

No fim de semana, o ar frio se intensifica e se espalha pelo centro-sul do País. O resfriamento deve atingir Estados como São Paulo, Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso, Goiás e áreas de Minas Gerais, além de levar frio para partes da região Norte. Há risco de geada no Sul.

Enquanto isso, o interior do Nordeste segue sob influência de ar quente e seco, sem previsão de mudanças significativas nas condições do tempo nos próximos dias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BRASIL clima Frente fria
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV